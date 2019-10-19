﻿陳同佳願赴台自首﻿﻿ 有準備刑期逾10年﻿

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，因洗黑錢案被判囚，下周三刑滿出獄。《星島日報》前日獨家報道有牧師成功勸服陳同佳，在出獄後前往台灣自首，並盼台灣當局不判處死刑。聖公會教省秘書長管浩鳴曾與陳會晤，證實陳同佳明白自己犯下大錯，願意出獄後赴台自首，承擔罪責，有心理準備面對逾十年的刑期。而在台灣，士林地檢署表示陳同佳一入境就會被逮捕，亦無法保證他不會被判死刑。行政長官昨收到陳同佳來信，內容表示已經決定刑滿後，就其涉嫌的殺人案到台灣自首，並請特區政府協助安排相關手續。



管浩鳴昨表示，過去半年一直有到壁屋監獄探望陳同佳，他昨早上亦有探望。他指出，陳的精神尚可，但對即將出獄心情忐忑。管浩鳴指出，陳同佳在約一個月前決定自首，他最初擔心不認識台灣法律，經過解釋和獲家人支持後，決定出獄後赴台自首，承擔罪責。



管浩鳴謂，陳同佳明白自己犯下大錯，不敢奢望獲死者潘曉穎父母原諒，但仍希望對他們表示最大歉意，並想承擔法律責任，否則「一世都抬唔起頭做人」。陳同佳對判刑有擔心，有心理準備面對逾十年的刑期，但經台灣律師分析，相信不會被當局判處死刑。管說：「無理由一個人去自首都要判最高刑罰」。



引發反修例風波感不開心



就案件引發反修例風波，管浩鳴引述陳同佳指覺得不開心，希望承擔罪責後，香港可以慢慢平息。陳同佳在獄中受洗，出獄後會與家人團聚一段短時間，處理好簽證等問題再赴台。



在台灣，負責此案的士林地檢署指出，陳同佳為通緝犯，一入境台灣就會被司法警察機關逮捕。當局會視陳是「投案」，未必獲「自首」減刑。對於陳同佳不希望被判死刑，士林地檢署稱，無法保證，一切將依法處理。



台檢方：無法確保不判死刑



本港有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，暫時看不到有任何理由，可延長拘押陳同佳。



被問到會否向台灣提供案件有關證據時，他指香港行使普通法，對證據移交的要求高，並指警方可做的事情已做。



