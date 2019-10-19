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台《刑法》無誤殺罪 過失殺人最高囚五年

2019-10-19 列印
　　香港與台灣司法制度截然不同，台灣《刑法》只有殺人罪，沒有香港法例的「誤殺罪」。

　　根據台灣《刑法》第二十二章「殺人罪」，殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。該章節另設有多條罪名較輕的條文，包括第二百七十三條，當場激於義憤而殺人者，處七年以下有期徒刑；第二百七十六條，因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元新台幣（約十三萬港元）以下罰金。

　　另外，台灣立法院今年五月，通過《刑法》部份條文修正案，殺人罪不再受刑事追訴權限制。陳同佳目前被台灣當局通緝，時限長達三十七年六個月，至二○五五年。

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