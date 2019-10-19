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﻿國泰上月來港客 按年銳減38%﻿﻿﻿

2019-10-19 列印
■國泰九月份來港載客量，按年減少百分之三十八。 資料圖片
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　　國泰航空昨日公佈國泰及港龍九月份客貨運量，國泰九月來港載客量挫百分之三十八。國泰顧客及商務總裁林紹波指出，客運業務於九月份面對艱難挑戰，尤以訪港旅遊為甚，按年減少百分之三十八，因而影響客運收入；至於貨物及郵件運載量約十七萬公噸，較去年同期減少百分之四點四。

　　林紹波引述數字指出，乘客運載率下跌百分之七點二，其中來港載客量按年減少百分之三十八，兩項數據與八月份的按年跌幅相同。離港客運量減少百分之九，較八月份的百分之十二跌幅有輕微好轉。經香港的中轉客運流量則大致平穩。但他指內地市場的表現尤受影響，原是旅遊高峰期的十一國慶假期，今年需求非常疲弱。

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