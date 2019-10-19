陳肇始：禁蒙面與防疾無牴觸

反修例引發的衝突，連月造成多人受傷，食物及衞生局局長陳肇始（見圖）昨表示，至今約有一千三百人到急症室求助。她又強調，《禁止蒙面規例》與公共衞生預防疾病方面完全沒有牴觸，因為《禁蒙面法》只針對集會遊行，宗教及有疾病人士可作合理辯論，認為市民在預防病病及流感方面可以放心。



陳肇始指出，因往急症室求助人數增加，急診室需要大量人手，為解決急症室醫護人手短缺問題，醫管局有一系列措施加強人手，包括退休重聘、改善編制等。醫管局已預留七億元挽留人手，幫助他們改善醫護環境、薪酬等範疇。



她又表示，就較早前有休班救護員因戴口罩被捕，她指，法例沒有禁止醫護人員於工作情況下戴口罩，也沒有禁止市民在普通情況下戴口罩，但若警方有合理懷疑，可要求市民除下口罩以便辨認身份，與查身份證無誤。她呼籲市民理解法例並配合警方的做法。



