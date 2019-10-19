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醫護屯院靜坐抗議警擅闖產科

2019-10-19 列印
醫護屯院靜坐抗議警擅闖產科
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　　一批醫護人員及市民，昨午在屯門醫院主座大堂靜坐抗議（見圖），部份參與者身穿黑衣，有人戴上口罩，手持自製標語，抗議警方侵犯私隱，他們不滿男警擅闖產科，以及防暴警員持槍入院，又批評警方管理層縱容警員，要求警務處嚴格遵守醫管局附例。

　　醫護代表宣讀聲明，指有男警在十月七日擅闖產科範圍搜集病人資料，以核實一名示威被捕的十九歲孕婦身份，又有全副武裝的防暴警員在上星期持槍進入屯門醫院範圍，令留院病人及家屬驚慌四散。另外，醫生指有醫護人員在上班過程中被防暴警察阻撓，批評相關行為嚴重影響醫院正常臨牀服務運作，反問警方是否以執法為名，就可以凌駕一切法律，不尊重市民權利。

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