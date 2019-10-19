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警申被捕童保護令 法庭拒頒發

2019-10-19 列印
警申被捕童保護令 法庭拒頒發
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　　警方要求在八月三十一日「太子站事件」中被捕的十五歲男童須接受保護令的申請，昨在於九龍城裁判法院少年庭被駁回。裁判官黃國輝表示考慮到少年的背景、家庭和學校三方面，決定接納報告內容，不向他頒發保護令，少年毋須判入院舍。

　　辯方資深大律師潘熙認為，警方沒有證據證明男童被捕時曾參與非法行為，男童亦沒有違反宵禁令。潘又指出，港鐵太子站B出口，是男童回家必經之路，同時，男童成績優異，是一名樂於助人和具負責任的學生，家庭關係和諧。報告又稱他得到學校和家庭支持，又形容他自律有禮，不會傷害自己和他人。

　　十五歲男童於八月三十一日，在港鐵太子站B出口附近被捕，男童當時身穿黑色T恤，以及背包裏被搜出有一對黑色手套和口罩。警方指男童參與非法集結，就此向法庭申請保護令，將男童交由社會福利署決定需否特別看管。

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