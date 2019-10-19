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大律師公會將開會商救港方案

2019-10-19 列印
　　大律師公會決定於本月二十五日，借用高等法院一樓的陪審員會議室召開大會，因為香港正面臨危機，而這個危機需要政治手段解決，但至今未有解決方案，希望可協助政府尋求解決方法，故邀請各會員於當晚出席會議討論，集思廣益。

　　大律師公會副主席蔡維邦資深大律師，因不滿公會未有譴責示威者的暴力行為，於上周三辭任公會所有職務，並在報章撰文批評公會對示威者暴力「可恥地沉默」。公會主席戴啟思隨即去信會員，強調公會自今年六月起，已先後發出八個聲明回應，當中有個別聲明指警方使用過份武力，是因為法治精神講求政府一切行為都是合法，須受到嚴格的法律審查，政府不負責任的對公眾使用暴力，便是對法治最大的蠶食。

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