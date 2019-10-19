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盧偉聰：警隊可克服難關

2019-10-19 列印
盧偉聰：警隊可克服難關
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　　警務處處長盧偉聰（見圖）昨日出席警隊紀念日時表示，過去數月社會廣泛動盪，為警隊及整個香港社會帶來史無前例的挑戰，而不斷升級的暴力，已經嚴重破壞公共秩序及危害公眾及人員的安全。他指出，警隊心情沉重和感到非常難過，但更深明正背負着重大責任，堅信警隊將會克服難關，為城市恢復秩序。

　　他強調，香港警隊由一八四四年成立至今，警務人員在執勤期間經常身處險境，生命隨時受到威脅。但同僚從不畏縮，並一直用以民為本的精神，竭盡所能維護香港安全和穩定。

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