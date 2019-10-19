新樓防鼠患設計難度高物管業界：須源頭堵截

近年鼠患嚴重，新一份《施政報告》亦有着墨，為新建樓宇加入防止形成鼠患設計指引，包含十四項措施，其中滅鼠業界相信，要求每條垂直喉管最少相隔一百毫米的設計，最為有效減低大廈居民的鼠患問題。建築業界認同指引可統一樓宇防鼠設計，有助物管業界處理鼠患，惟擔心單幢式樓宇難以符合新設計的間隔要求。即使新指引企圖以設計減輕鼠患，惟物管業界指還須源頭堵截，滅蟲業界則稱現時監管不足、技術培訓落後，才是鼠患不絕的癥結，並不能單靠設計根除鼠患。



到底建築設計如何堵截鼠患？翻查文件，原來早在今年五月，屋宇署已向工程師及工程承建商提供新建樓宇防鼠設計指引，指出樓宇洞孔、垂直喉管、花槽及排水明渠有利老鼠匿藏及活動，於是列出十四項設計指引，包括採用能抵擋老鼠噬咬的物料、樓宇外牆每條垂直喉管相隔最少一百毫米、採用開放式明渠等，並認為設計可有效預防鼠患，特別是存放大量食物的食肆。



指引雖列明為新建樓宇所用，但註冊小型工程承建商聯會會長陳國雄指出，維修業界亦會參考署方發出的新指引，在進行大型樓宇維修的同時，衡量舊樓現況能否應用，「特別是一些獲得資助的項目，會有更多資源改善。」他續說，不少舊式大廈排水系統設計，容易令街邊老鼠經水渠走入單位，如更換新系統，問題將明顯改善。



喉管間相隔至少100毫米



香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源認同，垂直喉管相隔最少一百毫米的建議，現時應有助阻隔老鼠向上爬入屋的問題，但要確保樓宇外牆每條垂直喉管相隔一百毫米的難度不低，承建商授權簽署人協會主席李啟元指出，以三十層的住宅為例，一幅外牆動輒有超過二十條喉管，如要遵守新例，喉管佔外牆的位置隨時長達四至五米，舊樓難以符合新標準。



指引中亦曾提及，在木門底部安裝金屬「踢板」，底部與地面的空隙不超過六毫米。房屋經理學會前會長佘泰基則指，雖然相關方法有效防隔老鼠，但金屬踢板有機會刮花地板，並造成刺耳聲響，建議以防鼠金屬門刷堵塞門隙，亦能收到類似效果。



香港物業管理公司協會會長陳志球則指，撇除更改樓宇設計外，現時物管界普遍有執行指引上的防鼠建議，例如填封鼠洞、安裝鐵絲網等。他又指出，加裝設施在防治鼠患的層面僅屬被動，若要源頭堵截，還須物管公司主動監察清潔承辦商，監察清潔頻率、放置鼠餌的方法等。



但梁廣源發現，現時業界操作有良莠不齊的情況。他指，有部份業界為求減低更換成本，以密封膠袋裝起毒餌，不欲老鼠噬咬，變相本末倒置，令滅鼠事倍功半。他認為，多年來業界在滅鼠問題上進步甚微，主要因為培訓及監管不足之故。



