騙取三男裸照自瀆片 假教師認罪還柙候懲

無業漢扮教師，於三年前訛稱以學術用途，及參加外國雜誌攝影比賽為由，騙取三名年輕男子裸照及自瀆片段，但相片及片段實際只供他本人觀賞。被告昨於區院承認三項欺詐及一項管有兒童色情物品罪，他原被控一項涉及另一名事主的刑事恐嚇罪，則保留於法庭檔案並不予起訴，被告須還柙至十一月二十七日再訊。法官決定先索閱事主創傷報告，被告背景、心理及精神科報告以助考慮判刑。



被告盧衍光，現年二十八歲。案情指他在一三年打籃球時，認識其中兩位事主，分別是十七歲的事主Z和二十歲的事主A。到一六年八月，被告自稱是教師，要求Z和A拍攝裸照及自瀆片，並於被告住所拍攝。另一名事主Y案發時十六歲，在一六年七月被告要求Y拍攝裸照及自瀆片段提交美國同性戀雜誌參賽，初時Y拒絕，但被告稱Y可享勝出獎金其中十五萬元，Y最終同意。







