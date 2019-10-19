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車主忘拔匙被偷車 遇車賊又受襲

2019-10-19 列印
　　大懵車主忘記拔車匙被偷車。三十歲李姓男子於上周五晚將「綿羊仔」電單車，停泊在旺角塘尾道消防局附近路邊，離開時忘記拔回車匙，翌日早上折返，赫然發現電單車不翼而飛。

　　前晚近十時，李與友人駕乘私家車在深水埗一帶尋車，途經欽州街與西村路交界時，看見一名男子正駕駛其電單車，但掛上假牌，立刻上前截停及報警。

　　車主與懷疑車賊理論期間，被人用頭盔擊傷臉頰。警員聞訊趕至調查，拘捕一名四十四歲姓彭男子，車主則輕傷獲院接受治理。

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