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64歲﻿醋男亂刀斬殺情敵﻿

2019-10-19 列印
■探員到案發現場調查。
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　　元朗發生謀殺案。一名五十四歲姓周男子，與一名六十四歲姓盧相識男子，昨午在東堤街一號一大廈閣樓一個麻將「聯誼會」，疑因爭女問題爭執，混亂中周被人用刀斬多刀，重傷昏迷，兇徒傷人後始知闖大禍報警，救護員到場發現周昏迷倒地，送院搶救不治。警員封鎖現場調查，以涉嫌謀殺拘捕姓盧男子。

　　警方鑑證科人員奉召到場蒐證，探員在單位帶走一名女子協助調查。現場消息稱，被帶走的女子，年約四十歲女子，叫「阿娟」，半年前在該租用作麻將「聯誼會」的單位睇場，與涉案姓盧疑兇為情侶關係。疑兇與死者經常到現場，協助阿娟打理「聯誼會」，但盧最近不滿死者經常「撩」阿娟，醋意大發曾與死者爭執。

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