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食客割餐廳職員頸逃逸 折返取回手推車被捕

2019-10-19 列印
■食肆職員頸部被割傷，送院治療。
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　　油麻地一間茶餐廳發生割頸傷人案。昨晨七時許，五十四歲姓黃男子光顧彌敦道五百號一間茶餐廳期間，疑因吸煙問題，與一名十八歲姓余男職員爭執，有人突然情激動，於門外一手推車上，取出一把菜刀襲擊余。余走避不及，頸部被割傷。警員接報到場，兇徒棄下手推車逃去，遂將傷者送院治療，幸無性命危險，警方將案件列傷人處理。其後，疑犯折返取回手推車時，被職員發現制服，及報警拘捕。

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