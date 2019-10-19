﻿熱爆網絡Game玩上癮﻿ ﻿致兒童沉迷夫婦離異﻿

據最新一期《東周刊》報道，打機打上癮並不罕見，然而近年一款熱爆外國的網絡遊戲，令人沉迷的程度引起世界關注。有兒童因此影響日常生活甚至荒廢學業，要送到復康中心「戒機癮」，更有夫婦為了打機而鬧離婚。該款引發連串悲劇的遊戲名為《要塞英雄》（Fortnite），自兩年前推出後大受歡迎，全球有超過二億五千萬註冊用戶，卻因為容易導致玩家成癮，連英國哈里王子都呼籲禁止 。



據《東周刊》報道，《要塞英雄》是一個網絡遊戲系列，玩家可以在家用遊戲機、電腦及流動裝置等平台上使用，自一七年七月推出後旋即風靡全球，只花兩星期，玩家人數已達一千萬，現時全球有超過二億五千萬註冊用戶。



大逃殺模式 玩家互相廝殺



該遊戲本身為免費，遊戲開發公司Epic Games透過玩家購買虛擬素材賺錢。遊戲初代以收集素材，建立堡壘，擊退來襲的敵人為主。然而，令遊戲爆紅的是上架兩個月後增設的大逃殺模式，遊戲會組合一百名玩家，在一場約二十分鐘比賽中互相廝殺，最後生還的玩家或隊伍就算勝出。現時《要塞英雄》的發展蓬勃，幾乎成為一個產業。Epic Games單單靠着它，便在一八年度勁賺二十四億美元，更在紐約亞瑟．艾許球場舉行遊戲世界盃，冠軍為十六歲美國少年，他獨贏三百萬美元獎金。這遊戲亦帶挈直播主持Ninja，線上直播自己玩這遊戲的實況，在一八年賺了一千萬美元。



《要塞英雄》令人上癮的情況卻非常嚴重。有報道指，不少兒童為了玩這遊戲而影響日常生活甚至荒廢學業，父母只好把他們送進復康中心「戒機癮」。其中一名九歲女童，被送進中心前，因為要玩這遊戲，寧願在原位撒尿，都不願離開去廁所。去年英國一家處理離婚事務的公司進行調查，發現有超過二百對夫婦的離婚原因是這個遊戲，約佔參與調查人數百分之五。



有不少職業足球員亦是《要塞英雄》的愛好者，例如法國球星基沙文、熱刺球星迪利阿里及哈利卡尼等，其中迪利阿里更曾在足球比賽中跳出遊戲的舞步。曾在曼聯、般尼等球隊任職心理醫生的波普（Steve Pope）指，曾有英超球員向他求助，指自己因為太沉迷於這遊戲，晚上只可睡兩小時，又常常缺席練習，差點斷送自己的球員生涯。



哈里開腔批評：應該禁止



遊戲上癮問題，連英國哈里王子都開腔，批評《要塞英雄》「是為了令人上癮而製造，應該禁止」，他又問「把這遊戲帶進家中，有甚麼益處？」專門研究電子遊戲的作者史都域（Keith Stuart）指出，《要塞英雄》不僅是遊戲，而是朋友聚會的地方，在現今社會，父母為了安全起見，多要求小朋友留在家中，網絡遊戲就變成了他們的社交場所。



近日加拿大有律師代表兩名兒童的家長入稟魁北克高等法院，控告《要塞英雄》開發公司，指遊戲內容會在青少年腦部誘發多巴胺，導致上癮反應，令人難以戒除，要求賠償。



