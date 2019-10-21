激進示威者西九砸舖 火攻五港鐵站 燒小米店

大批示威者不理警方反對，昨午由尖沙咀梳士巴利花園遊行至高鐵西九站，促請港府廢除《禁蒙面法》、獨立調查及重組警隊。激進示威者繼續針對港鐵、中資商店及政府辦事處，大肆破壞與他們意見不同的食肆和零售店。港鐵油麻地、旺角、太子、荔枝角及尖沙咀五個站共十個出入口遭縱火。入夜後，旺角創興廣場小米旗艦店被示威者縱火，火勢猛烈。



為防止示威者破壞，港鐵昨午十二時起關閉尖沙咀站、九龍站及柯士甸站。遊行開始前，大批身穿黑衣市民光顧尖沙咀金馬倫道的龍門冰室及潮丸，以示支持，兩店大排長龍；相反，遊行期間，有激進示威者到油麻地美心集團旗下食肆的星巴克咖啡店搗亂，店外玻璃被塗鴉及打碎，貨架倒下，貨物散滿一地。



有激進示威者到廣東道中銀分行外，塗污圍封的木板，再撬開大門鎖頭，入內投擲燃燒彈縱火，火勢猛烈，冒出大量濃煙。被指與「福建幫」有關的零食店優品360，再度受針對，有人到其彌敦道分店，撬開鐵閘，入內推倒貨架。其後，他們闖入對面馬路的食肆吉野家，破壞店內電箱，並噴射滅火筒，店內煙霧瀰漫，地上留有白色粉末。中華書局亦受破壞。入夜後，位於旺角創興廣場小米旗艦店遭示威者縱火，火勢猛烈，冒出濃煙，一半鐵閘燒毀，消防員到場灌救。



優品360再受破壞



港鐵方面，激進示威者在下午近三時到油麻地站碧街、文明里等出口外聚集，在牆外以油漆噴上示威標語，再砸碎玻璃，向站內投擲燃燒彈及雜物，消防派人到場撲救。亦有示威者到旺角站近亞皆老街、朗豪坊等出口縱火，現場火勢猛烈，並有人在其他出入口破壞。由昨午至入夜，油麻地、旺角、太子、荔枝角及尖沙咀五個站共十個出入口遭人縱火。



另外，有示威者行至九龍政府合署時，邊喊口號，邊張開傘陣破壞大門，鐵閘鎖被拆下丟到路旁，政府合署逃生門玻璃被打爛。位於政府合署地下的九龍中央郵政局亦未能倖免，外牆滿是塗鴉。



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