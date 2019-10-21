﻿彌敦道汽油彈亂擲 ﻿﻿示威者激戰防暴警﻿

昨午逾萬名市民未有理會警方發出反對通知書，在西九龍遊行，旋即演變成激進示威者與警員在油尖旺混戰。有激進示威者向警署及防暴警員掟汽油彈，警方除發射多輪催淚彈外，亦出動水炮車及裝甲車衝毀堵路雜物及驅散。衝突中，有多名示威者被捕帶署，至傍晚至少有六人受傷送院。



民陣申請昨午在尖沙咀梳士巴利花園集會，然後遊行至高鐵西九站，但遭警方反對，上訴亦被駁回。但有網民仍響應昨午一時三十分於原地集會並遊行，反對實施禁蒙面法及要求港府回應五大訴求，不少市民在花園集會，並走入彌敦道遊行。



萬人遊行後即開打



下午約三時，數百名激進示威者包圍尖沙咀警署，在警署外的彌敦道及柯士甸道多次向警署掟汽油彈圍攻，警方多次警告無效，防暴警員在警署內發射多枚催淚彈及布袋彈驅散，但未能將示威者驅散，有示威者拾起催淚彈掟回警署。有記者腳部被布袋彈或橡膠子彈射中，亦有現場人士指該人是急救員。一名操普通話男子，在尖沙咀警署外阻止兩名黑衣蒙面漢用噴漆塗鴉警署標誌遭打傷，警員開門讓傷者進入警署。



下午四時，水炮車及一輛銳武裝甲車抵達彌敦道與海防道交界，並噴射有顏色水劑驅散示威者。示威者撤退往油麻地期間，在多處路面以雜物堵路及縱火，警方繼續推進驅散，並在加士居道至少拘捕一名示威者。



示威衝突導致油尖旺一帶彌敦道交通癱瘓。晚上七時許，有示威者退至旺角彌敦道舉傘並嘗試築起路障，又向警察方向投擲汽油。



亞皆老街近櫻桃街行人天橋底，防暴警員突然衝出拘捕最少一名男子。



其後，深水埗警署晚上亦有示威者聚集，警方向西九龍中心行人天橋底發射數枚催淚彈驅散。



水炮車再次出動，在深水埗發射藍色水劑驅散，多名記者被水柱射中。



示威衝突由下午持續至晚上十時仍未結束，旺角及深水埗警署仍有示威者聚集與警方對峙。截至傍晚六時許，至少有六人受傷要送院。



