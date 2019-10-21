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日報新聞 > 港聞

示威者警署門外撒尿

2019-10-21 列印
　　昨午近三時，當激進示威者進攻尖沙咀警署期間，一名男示威者走到警署大閘小便，並搖擺屁股，有防暴警在警署平台上，一度向「小便男」舉槍，有警員以大聲公向他喊話：「喂！有文化啲！唔好貽笑大方！」其後，警方向大閘外灑水清理。

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