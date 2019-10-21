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「愛港」南亞人向示威者派水

2019-10-21 列印
　　民陣召集人岑子杰上周第二度受襲，施襲者疑為南亞裔人士，網民揚言在昨天油尖旺遊行中，會針對重慶大廈及清真寺。昨午一批身穿「我愛香港」上衣的南亞裔人士，在重慶大廈門外向遊行人士派支裝水，而大廈內商店則落閘。這個行動的發起人、印裔社工Jeffrey Andrews表示︰「我們關心，尊重和以正面態度來支持香港。」

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