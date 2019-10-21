機場上月客運量跌12.8%

轉機旅客量於十月初國慶黃金周假期續升，機場海天客運碼頭的跨境快船旅客量，於十月一日達破紀錄的一萬五千四百五十五人次，超越二〇一五年創下一萬二千九百二十二人次的單日客運量紀錄。海空及空海聯運的單日客運量亦創新紀錄，分別於十月一日及七月錄得一萬四千三百四十七人次及八千八百五十四人次。
由於全球貿易環境持續不明朗，九月份貨運量持續收縮，貨運量較上年同期下跌百分之五點九，錄得四十萬零六千公噸。不過，轉口貨運量跌幅，則從八月份雙位數字，收窄至九月份的單位數字，有百分之五，情況明顯改善。
大批示威者不理警方反對，昨午由尖沙咀梳士巴利花園遊行至高鐵西九站，促請港府廢除《禁蒙面法》、獨立調查及重組警隊。激進示威者繼續針對港鐵、中資商店及政府辦事處，大肆破壞與他們意見不同的食肆和零售店。港鐵...
2019-10-21
台灣國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜（見圖）昨晚到台南市拉票，被投擲雞蛋砸中隨行人員及一名市民，警方就事件調查，韓國瑜競選辦公室發表聲明，希望警方不要追究。蔡英文則要求警方務必要找出做不正當事情的人。台警方面亦為韓國瑜的拉票活動加強保安。 日前韓國瑜的造勢晚會，前總統馬英九亦有到場，兩人合體互動，一齊唱國歌，前主席洪秀柱、吳敦義等四人更來一個大擁抱，四人合體展現團結氣勢。但就在晚會結束韓國瑜離場時，突然有兩名身份不明人士投擲雞蛋，引起現場一陣騷動。 台媒TVBS報道，除了韓國瑜遭「蛋擊」外，同黨立委參選人林燕祝的車輛也遭數次「蛋擊」。前一天，韓國瑜競選看板也被人燒破一個洞...
2019-10-21
這是一宗發生在日本乾衣店的慘案！日本一名網民因將「獅子造型背囊」放入乾衣機內快速烘乾，令將心愛的獅子公仔「電」成「爆炸獅」，及後將照片放上網自嘲，沒想到獅子無奈的表情加上一頭「爆炸頭」，立即被超過十八萬網民「like」爆。 該名網友「sonoco」分享去年冬天將可愛獅子造型的背包，丟進乾衣機，卻不小心讓牠被「電」成「爆炸頭」造型。原想呻一下，因自己的粗心大意，害了公仔電了攣毛獅，想不到於一頭髮攣毛的造型超大反差，加上獅子公仔本身有點「冷漠」、「無奈」的表情，讓畫面充滿喜感，被超過五萬次轉推，至今已經有超過十八萬人按「like」。 就連社交網「娛看日本」也分享了這則「乾衣機慘...
2019-10-21
日前《施政報告》公佈放寬按保樓價上限，除了令二手市場蠢蠢欲動外，各個新盤亦乘勢起動，恒大旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣隨即火速推出，並公佈首批151伙價單，開放戶最平318萬入場。 早於今年二月已批出預售...
2019-10-19
內地第三季國內生產總值（GDP）增長，創有記錄以來新低，加上中美貿易協議仍存變數，以及英國脫歐受挫，市場憂慮全球經濟放緩。證券界人士認為，港股上周成交量偏低，沒有明顯資金流入，預計短期會於27000至...
2019-10-21
費倫天拿翼鋒列貝利經過季初適應期，表現逐漸上力，更揚言全力以赴領軍取勝，報答球迷熱情支持。紫百合有這位三十六歲老將壓陣，今晚意甲挾三連勝強勢，作客頹勢的布雷西亞有力反客為主，客勝去馬！（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨2:45直播） 列貝利愈戰愈勇，近期成功穩佔正選席位，近四輪意甲正選上陣貢獻兩入球和一次助攻。三十六歲的他直言球迷賜予自己力量︰「我在這裏感受到球迷的溫暖及激情，令我快速適應新環境，我願意為他們付出一切。」該隊有這位老將挺身而出，料不難延續聯賽三連勝勇勢。 布雷西亞無力招架 布雷西亞雖然有射手巴洛迪利上一輪意甲...
2019-10-21
繼將TouchPad改造成ScreenPad，ASUS新作ZenBook Pro Duo來個更大膽嘗試，直接在鍵盤加裝14吋ScreenPad Plus，既可開啟程式、上網、繪圖，甚至跟15.6吋主熒...
2019-10-21
31歲嘅朱千雪(Tracy)，8月幸福出嫁，有報道話佢學業心重，仲有約半年法律博士課程，所以要同喺新加坡做醫生嘅老公仔吳昆倫(Justin)被迫分隔兩地。新婚唔夠一個月，就有指Tracy赴加拿大出席好...
2019-10-21
中大校長段崇智在支持抗爭的學生眼中，由「段狗」變成「段爸」的戲劇化過程，讓人嘖嘖稱奇！ 有參與校長與學生閉門會面的中大人透露，學生對段校長的評價一直都不正面，反而覺得副校長才像校長。另外，段校長對學生的責罵亦感到生氣，曾有一段時間冷笑學生跪地痛哭的表現。 當經歷兩個小時溝通後，段校長因為聆聽了學生陳述示威抗爭時在警署的遭遇而流淚，亦認為當下香港出現的群眾和學生運動是他前所未有遇過的事，所以決定為學生向特首表達意見，而學生也為之前魯莽和衝?校長的不禮貌舉措集體道歉。對中大人來說，這是一次具有正能量，示範有效溝通的表現。 子曰：「君子和而不同，小人同而不和。」所謂「一團和氣」，...
2019-10-21
在剛過去的周六，「白朗冰川」成為繼「愛發達」之後第二匹捧走考菲爾德盃的日本賽駒。近年日本馬匹紛紛在不同國家的頂級大賽上交出亮麗的表現，成就顯赫。 日本代表勝利的足跡，如今已遍及美國（「新紀錄」）、英國（「迪雅卓」）、澳洲（「哈娜目標」、「實際影響」及「密州怨曲」）、杜拜（「賞月」、「一路通」、「不撓真鋼」、「強擊」、「黃金旅程」、「真心呼喚」、「貴婦人」及「比薩勝駒」）、韓國（「霧都」及「爵士藍調」）及新加坡（「大宇宙」及「關之影」）。 日本代表在香港的成績同樣厲害，如「龍王」兩奪香港短途錦標，「富士山」、「午夜博彩」、「愛麗數碼」、「榮進之光」及「滿樂時」勝出香港盃，...
2019-10-21