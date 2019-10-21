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機場上月客運量跌12.8%

2019-10-21 列印
　　機場管理局昨日公佈九月份香港國際機場航空交通量數字，客運量為四百九十萬人次，飛機起降量達三萬三千三百九十架次，分別較去年同期減少百分之十二點八及百分之一。機管局認為，數據下跌，主要受訪港旅客量減少影響。不過，與去年同期比較，轉機或過境旅客量錄得百分之五增幅，往來香港及日本的客運量，亦上升百分之四。

　　轉機旅客量於十月初國慶黃金周假期續升，機場海天客運碼頭的跨境快船旅客量，於十月一日達破紀錄的一萬五千四百五十五人次，超越二〇一五年創下一萬二千九百二十二人次的單日客運量紀錄。海空及空海聯運的單日客運量亦創新紀錄，分別於十月一日及七月錄得一萬四千三百四十七人次及八千八百五十四人次。

　　由於全球貿易環境持續不明朗，九月份貨運量持續收縮，貨運量較上年同期下跌百分之五點九，錄得四十萬零六千公噸。不過，轉口貨運量跌幅，則從八月份雙位數字，收窄至九月份的單位數字，有百分之五，情況明顯改善。

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