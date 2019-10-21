段崇智公開信促查警濫權 《人民日報》抨一面之詞

就中文大學校長段崇智早前發表的公開信，促請特首林鄭月娥考慮在現有機制以外，跟進中大生聲稱拘留期間遭警方不合理對待事件，《人民日報》昨發表評論文章，形容該公開信只呈現了被捕學生的一面之詞，卻讀不出該有的客觀、慎重，反而更多感到是偏頗和臆測，忽略了被激進份子傷害的學生和老師。



並非真正客觀公正



該評論文章指出，關愛學生是教師和校長的天職，但在沒有經過權威調查的前提下，單方面把被捕學生的說法呈現出來，並不能體現出真正的客觀公正，更可能帶偏輿論。



文章又指段校長是香港最知名的大學校長之一，他們一言一行，會對香港社會產生很大影響，這封公開信會對部份遭受極端激進份子傷害的學生、被辱罵的老師，和受傷的警員及其家屬，造成很大傷害。倘若教師甚至深受尊重的大學校長也隨波逐流，不辨是非，就不是真正愛護年輕人，而是在「親手毀了他們的未來」。



