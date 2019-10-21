就家人《施政》前買樓道歉 聶德權：不涉利益衝突

政制及內地事務局局長聶德權的家人在《施政報告》公佈前購入兩個住宅樓花，引起猜疑。聶德權昨在社交網頁發文解釋，買樓決定由家人作出，他完全沒參與，他亦沒參與《施政報告》中房屋政策的討論和制定。不過，他就事件令公眾誤會和引致負面觀感致歉。特首林鄭月娥表示，聶德權的職權，並不知道有放寬首置按揭成數的政策出台，故他不存在偷步或受惠。



根據行會秘書處網頁資料，聶德權的利益申報資料曾在本月更新，加入兩個位於深水埗區的住宅物業（未建成單位），兩個均由其家人擁有百分百業權。若聶德權未有違反十四天內通知行會秘書處的要求，估計其家人於九月中購入相關樓花。



聶德權昨表示，有關交易屬其家人的決定，他完全沒有參與，業權也由家人全部擁有，而他得知交易完成後，已按既定程序依時向行政會議申報有關利益，並在十月初公開資料給公眾查閱。



他強調，沒有參與《施政報告》有關房屋政策的討論和制定，故沒有構成任何利益衝突，自己和家人在這次購置物業中，並沒有受惠於任何政策和措施。聶德權亦就事件讓公眾誤會和引致負面觀感深感抱歉，指日後會更謹慎。林鄭接受電視訪問時表明，聶德權完全沒參與有關按揭成數放寬的內部討論，「他是與普通市民一樣，他都不知道有這政策出台，所以亦不存在他偷步或受惠於房屋政策。」但她亦承認，在社會對政府信任度低的情況下，事件有觀感上的問題。



中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，聶德權應進一步澄清是哪位家人購入樓花，指買家若是其太太，就難以支持他沒有參與決定的說法。蔡子強說，外人難以知道政府內部消息流通情況，聶德權事前不知道有關政策出台的解釋或欠說服力。



