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劉江華：警有權使用各部門車輛

2019-10-21 列印
　　對於康文署於反修例風波中，借車給警方使用一事，民政事務局局長劉江華昨出席一個電台節目時承認，的確有很多政府部門借出車予警方，作為調動之用，他指借車支援警隊工作是有需要，警方也是有權使用。他又透露，曾與行政長官林鄭月娥及十多人進行約四小時深度對話，出席者包括「勇武」及「抗爭」人士，雙方有好好對話，政府掌握參加者的想法。

　　劉江華表示，政治爭拗的確影響社會發展及政府大計，呼籲各方冷靜理性面對。此外，他指《施政報告》提出在未來五年，改造全港一百七十多個康文署轄下的公共遊樂空間，若相關計劃成功及受歡迎，會考慮擴展到其他地區。

　　他又提及，不同政府部門，均在採討區議會選舉流程，選管會會全權負責這方面工作，政府希望區議會選舉，能夠在公平公正下，及一個平靜環境下進行。



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