  • 2019年10月21日 星期一
  • 27º
  • 64%
熱門： 陳同佳修例風波遊行港鐵催淚彈

日報新聞 > 港聞

蔡英文拉票大打「香港牌」

2019-10-21 列印
　　香港反修例風波，也成為台灣的總統蔡英文的拉票內容，她昨日於台中爭取連任拉票時，大打「香港牌」。她指，台灣目前的壓力很大，大陸步步逼近，要選出為台灣堅持的總統，守住台灣的主權，否則，台灣最後會像香港一樣。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd