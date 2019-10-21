﻿打砸電視傷保安﻿ ﻿異常漢闖伊院大搗亂﻿

油麻地伊利沙伯醫院昨晨發生刑毀事件，一名精神有異中年漢，闖入醫院其中一幢大樓地下大堂，用硬物擊毀多部電視機及售買機等設施，破壞情況如早前港鐵站設施被破壞般。兩名保安員見狀制止，警員到場拘捕涉嫌刑毀男子及帶署，事件中兩名保安員輕傷需治療。



昨晨八時許，一名姓謝（四十五歲）男子，在伊利沙伯醫院徘徊後闖入F座地下大堂藥房和毗鄰急症室，當時尚未有其他人輪候取藥。其間謝突然失常，檢起排隊用的拉帶柱作武器，瘋狂擊向大堂電視機及顯示屏，共三部電視機、兩部顯示屏及一部口罩售賣機損毀，藥房職員見狀大驚，立即通知保安部求助。



兩名分別四十一歲姓陳及六十一歲姓馬保安員接通知趕抵，喝止謝放下拉帶柱。兩保安員喝止不果，上前合力將對方制服，其他職員報警。警員到場調查後，以涉嫌刑事毀壞將謝拘捕及帶署，初步相信被捕疑人並非醫院病人。據悉，疑人被捕時語無倫次，警方仍調查他犯案動機，不排除與精神病發作失控有關，案件交油尖警區刑事調查隊跟進，並調查他刑毀動機。



事件中，兩名保安員在制服疑人時遇反抗，手腳擦損輕傷，獲送回急症室敷治，治療後無大礙。醫院職員事後將被破壞的電視機及顯示屏等，以黑色膠袋遮蓋。



伊利沙伯醫院發言人稱，有男子破壞部份設施，職員發現後，即時通知保安員及報警，並將該名男子轉交警方處理，涉事男子非該院病人。現時醫院藥房及急症室已進行清理，其間服務維持正常。



該院有職員稱，疑犯最近一周常在院內出現，在餐廳小睡，又或坐一整天，有時像用藍芽通訊，細心觀察才發現他自言自語。根據香港法例第二百章《刑事罪行條例》第六十條「摧毀或損壞財產」，經循公訴一旦定罪，最高可判監禁十年。



