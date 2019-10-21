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七人車撞水馬反轉　司機僅受輕傷　

2019-10-21 列印
　　粉嶺公路昨早發生驚險交通意外，一輛七人車駛至港鐵粉嶺站對開時失控撞一列水馬後全車反轉，嚴重損毀，幸司機僅受輕傷自行爬出車外報警。

疑閃避切線車輛

　　昨早十一時許，一名三十九歲姓蔡男子，駕駛七人車沿粉嶺公路向上水行駛，當途經港鐵粉嶺站對開，疑閃避切線車輛失控撞向路邊一列水馬。

  疑衝力猛烈，七人車撞水馬後反彈出路面四輪朝天，並橫亙路中，車頭及車身嚴重損毀，肇事姓蔡司機奇蹟僅受輕傷，沒有大礙，其後自行爬出車外及報警求助，警方正調查意外原因。

　　受事件影響，現場大排車龍，交通一度受阻。

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