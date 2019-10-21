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麻將客涉斬死情敵案今提堂

2019-10-21 列印
■警方接報到現場調查。
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　　涉嫌與日前元朗麻將賭檔一宗謀殺案有關的六十四歲男子，被警方控以謀殺罪，今日於屯門裁判法院提堂，案中一名五十四歲男子死亡。涉案疑犯盧X秋，花名「阿秋」，為紮鐵工，住元朗大旗嶺村。死者周仕清，人稱「阿龍」，無業，住元朗東頭村村屋。據街坊透露，死者生前與疑兇，都是元朗區一間街坊麻將檔的賭客。

　　阿秋與另一名女子阿娟，交往一段時間，阿龍最近介入兩人感情，不時借故接近及調戲阿娟，兩男因此曾經爭拗。到本月十八日，兩名男子於該麻將檔又起爭執，大打出手，有人中拳後，疑不甘於女友面前失威，取出菜刀狂劈情敵，疑兇犯案後呆站現場，被接報趕至警員拘捕。

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