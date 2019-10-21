﻿AI視覺辨識漏洞﻿ ﻿自動駕駛須多重保險﻿

隨着物聯網將進入5G年代，人工智能機器的視覺辨識漏洞卻愈揭愈多，無人機、自動駕駛汽車及智能機械人的應用存在安全隱患。學者分析，科研界仍未完全掌握人工智能（AI）辨認機制，其中以網格狀物件的影像處理能力較弱，自動駕駛日後如獲應用，須加入官方認證，確保系統具備足夠辨識能力，並配合衞星定位、射頻識別等技術互相監察，減低出錯機會。



美國麻省理工學院計算機科學家Anish Athalye的研究團隊，前年研發多個「對抗影像」，企圖欺騙AI的辨識系統，並成功令AI系統將一隻3D打印的海龜誤認為步槍。他其後更利用調整物件紋理及顏色等方法，製造約二百件令AI錯誤辨識的立體打印物件。Athalye認為，隨着現實世界鋪設的智能系統愈來愈多，「機器幻覺」將為智能機械人、無人機及自動駕駛汽車等依賴機器視覺的系統帶來隱患。



外國研究人員去年發現，只要在公路路牌上貼上一兩張貼紙，AI就有可能受騙，「停車」被誤認作「速度限制」。



深度學習的樣本數量及訓練多寡，影響AI機器視覺的辨識能力及準繩度。中大計算機科學與工程學系教授黃田津解釋，作為統計工具，AI依賴大量數據進行深度學習訓練，「當AI分析路牌時，理論上有充足圖像樣本，包括被物件遮擋、有瑕疵等的路牌圖像，便可減低誤差出現。」



機器辨識系統也會「受騙」



黃田津形容AI的深度學習結構有如一個多層次「黑盒」：「AI運用機器視覺辨認出某些特徵，通常會分析圖像的低頻、光暗及形狀信號等，但暫時只有粗略解釋。」他續指，AI仍有一定局限，例如難以辨認出網格狀物件等規律，「以斑馬線為例，AI作出機器視覺分析時，難以分辨出斑馬線的間距，只可靠顏色、形狀等特徵作推算。」



應科院首席技術總監許志光指出，不可忽略機器視覺辨識盲點，目前科研界除了增加AI辨識能力，亦可通過多個系統同時運作的方式，互相監察，避免部份系統被黑客入侵或數據受干擾後，帶來嚴重後果。



他以飛機的自動駕駛系統為例，內裏除了有多個探測天氣及環境的器材，亦有互相監察的系統，以確認飛機不同組件是否正常運作。



港大工程學院助理院長霍偉棟認同，單靠AI視覺識別系統，現時仍難免出現誤差，甚至被黑客誤導，故須通過無線技術、衞星定位，甚至射頻識別技術等配合，以完善智慧交通系統，「新加坡的電子道路收費系統早已應用射頻識別，不需靠鏡頭以辨認途經的車輛；內地一些智能停車場，除通過鏡頭辨識車牌，亦會用到紅外線感測技術。」



被稱為5G「黃金頻譜」的三點五吉赫頻帶前日完成拍賣，為電訊商明年提供商用5G服務邁進一大步。許志光認為，隨着5G發展，未來一個智能系統隨時在同一時間連接過百個感應器，衍生系統管理問題，因此在發展AI技術的同時，亦要加強軟件綜合處理能力，確保系統正常運作。



