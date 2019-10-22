全港最貴成交 中環

中心車位王 癲價760萬



社會運動重創工商舖市場，惟核心商廈車位依然受富豪追捧，成交價逆市創出新高。中環中心一個優質車位，以「天價」七百六十萬元易手，刷新全港車位新高紀錄，成為「車位王」，買家為同廈業主，購入車位自用。



投資者「物流張」張順宜持有的中環中心一個車位，半年前以八百萬放售，叫價之高令市場嘩然。儘管近期投資市況負面因素較多，該車位仍錄買家積極洽購。據知情人士透露，該位處中環中心B一層一○二三號的車位，業主最終減價四十萬元，剛由同廈用家承接，成交價為七百六十萬元，逆市下創出全港車位新高。



散賣少 區內奇缺



較早前，張順宜連番沽售中環中心的車位，每次皆創全港車位新高，全部由用家承接，其中有兩個雙連車位今年七月各以六百三十五萬元售，由同一名的買家承接；另一個車位今年六月以六百三十萬易手，買家為耀才證券主席葉茂林，葉氏當時還呻貴，指不知道購入的是全港最貴車位，不過因為自用，別無選擇。



有區內代理分析，中環區車位供應相當缺乏，加上「散賣」的車位較少，只有美國銀行中心及中環中心的放盤，非常罕有，隨著張氏沽出上述天價車位，中環中心車位暫沒有車位盤源放售，美國銀行中心則暫只有一個「無蓋」車位放售。



第二貴車位售635萬



現時，本港次高車位及排行第三位的車位都位處中環中心，分別為六百三十五萬元及六百三十萬元。至於全港車位第四高，分別為何文田天鑄及中環美國銀行中心，成交價同為六百萬元。今年五月，何文田天鑄第一期一樓一個單號車位以六百萬易手，買家為內地客。



香港「車位王」造價七百六十萬元，環顧全球，美國有一個車房造價更昂貴，該私人車房紐約第十一街六十六E號，二○一二年以一百萬美元（約七百八十四萬港元）成交，據悉，至今仍為全美最貴的車房。