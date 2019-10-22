﻿西九百組交通燈受損 十字路口兩﻿﻿車禍12傷﻿

周日西九龍激進示威者大肆破壞交通燈設施，警方稱共有一百組交通燈損毀。昨天旺角及深水埗先後發生兩巴士及私家車撞傷途人意外，釀成十二人受傷，兩宗意外地點的交通燈均被破壞。



昨凌晨約零時，一輛回廠的九巴沿亞皆老街往東行至公主道交界十字路口時，另一部104號巴士駛至，兩名司機疑收掣不及相撞，巴士上三男八女乘客受傷。警方到場調查，發現窩打老道向沙田一段路面，所有交通燈均不能亮燈，疑被示威者損壞。警方事後拖走兩巴士。



此外，深水埗亦發生疑交通燈損壞引致交通意外。昨午一時，五十歲姓洪男子駕駛一輛私家車沿荔枝角道駛至黃竹街交界，現場交通燈失靈，私家車右轉入黃竹街時，一名五十四歲姓邱女子突然橫過馬路，女途人被撞倒地，幸僅手部受傷，報警後現場接受救護員敷治後送院，治療後無大礙。



警方西九龍總區指揮官卓孝業昨在例行記者會上表示，「暴徒」廣泛破壞一百組交通燈，拆爛電線，至昨日仍有九十三組未恢復，主要集中在油尖旺包括彌敦道、廣東道、旺角道、佐敦道、亞皆老街及窩打老道等一帶。卓表示，過去多個月至今合共四百組交通燈被毀，令交通大受影響，巴士服務受阻。



他指，就昨早情況，塞車車龍由長沙灣及深水埗一帶，延伸至油麻地及尖沙嘴一帶，有十六條巴士路線暫停，亦有九十一條需要改道。警方及運輸署呼籲示威者，為駕駛人士及過路行人設想，呼籲停止破壞交通燈設施。運輸署表示，損毀的交通燈，預計維修交通燈的工作需要一段時間才會完成。



