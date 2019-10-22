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周日示威投擲逾百汽油彈 警三日拘68人

2019-10-22 列印
■西九龍總區指揮官卓孝業。
■示威者在周日投擲逾百個汽油彈。資料圖片
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　　西九龍總區指揮官卓孝業表示，在前日西九龍多處示威衝突中，暴徒肆意破壞，主要集中在油尖旺區港鐵站、警署、公共設施及商舖，示威者前日單一日內，共投擲逾一百個汽油彈，破壞令數以萬計的市民埋單。其中前日九龍區共接獲四宗懷疑爆炸品的舉報，他批評暴徒利用爆炸品轉移視線，分散警方資源，如果經常有類似情況，公眾輕率處理，一旦為真炸彈，有機會造成嚴重傷亡。

　　警方表示，上周五至昨日止的示威活動中，一共拘捕六十八人，包括五十三男十五女，年齡介乎十五至六十七歲，他們涉嫌盜竊、非法集結、身處非法集結使用蒙面物品、刑事毀壞、傷人等。前日警方使用二百六十枚催淚彈、一百三十發橡膠子彈、二十發布袋彈及四十發海綿彈。

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