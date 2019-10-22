  • 2019年10月22日 星期二
  • 27º
  • 62%
熱門： 清真寺陳同佳劏肚穆斯林管浩鳴

日報新聞 > 港聞

美股中段升17點

2019-10-22 列印
　　美國股市本周首個交易日靠穩，杜指中段報二六七八七點，升十七點；納指則報八一四八點，升五十九點。滙控美國預託證券價格見六十一點四五港元，升零點三港元；騰訊則見三百二十三點八七港元，跌零點九三港元。紐約期金報每盎司一千四百八十八點一美元，跌六美元；紐約期油則報每桶五十三點○四美元，跌零點七四美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd