清真寺代表：接受政府解釋 警水炮「誤中」清真寺 林鄭一哥親身道歉

警方周日在尖沙咀彌敦道出動水炮車，施放藍色水劑噴中清真寺的正門和大閘，引發部份伊斯蘭團體不滿。特首林鄭月娥與警務處處長盧偉聰昨日親身到清真寺，與穆斯林團體領袖及清真寺首席教長會面，就事件致歉。清真寺代表表示，接受政府的解釋，相信警方無理由破壞清真寺。警方亦對事件致歉，重申絕對無意冒犯任何宗教團體。



林鄭與一哥盧偉聰昨天進入尖沙咀清真寺，與穆斯林團體領袖及清真寺首席教長會面，逗留二十分鐘後離開，未有回應記者提問。清真寺代表會後表示，寺方接受解釋，相信警方無理由破壞清真寺，寺內亦無任何物品損毀，強調香港的穆斯林團體熱愛和平，支持香港。



政府下午發新聞稿指，林鄭與盧偉聰在會上向伊斯蘭團體解釋，水炮車藍色水是誤中清真寺，並向對方表達歉意。林鄭認為，穆斯林社群向來視香港為家，面對香港近月的紛爭和暴力事件，伊斯蘭教領袖多次呼籲市民和信眾保持冷靜團結，與市民一起守護香港，她對此表示感謝。



警方對事件道歉



警方昨在例行記者會再向穆斯林團體致歉，指各警區指揮官特別向本地穆斯林社群交代事件，認為當時當時正在驅散人群，其中一個目的是保護清真寺。警方重申，行動完全符合守則，絕對無意冒犯任何宗教團體，又留意到在執法時，使用顏色水影響沿途包括教堂、商戶及民居等建築物，對於任何受影響人和團體，致以真誠的歉意。但警方指，示威中暴徒毀壞商舖和基建，破壞社會安寧，更應向港人致歉。



香港穆斯林委員會在社交網站表示，清真寺並非警方目標，警方在發射藍色水劑前曾通知對方，形容是警方無心之失。委員會指，事件毫無疑問牽動了在港穆斯林及非穆斯林社群情緒，但事後有港人為清真寺清理，令穆斯林暖入心扉，也證明絕大多數港人有善心。



另外，六月初有警員當眾侮辱天主教徒，且一度要求「耶穌落嚟見我」，警務處處長至今仍未就此致歉，前高等法院法庭書記譚志輝質疑，警務處處長歧視個別宗教團體，包括身為天主教徒的他，故昨天入稟小額審裁處向警務處處長追討五千元精神傷害損失。



