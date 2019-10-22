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市民不滿遭藍水射中

2019-10-22 列印
　　警方水炮車周日下午在尖沙咀驅散示威者期間，一度向清真寺正門噴射藍色水柱，其間有市民被射中。他們指，當時清真寺外並無示威者，質疑警方並非無心之失。

　　印度協會前主席毛漢（Mohan Chugani）是被顏色水射中之一，他認為警方事後到清真寺向教長解釋，只是公關手段，當時現場沒有示威者，他也沒戴口罩及手持雨傘，亦非穿黑色衣服，不明白為何水炮車會瞄準他發射。

　　他形容，警方執法時蒙面，不展示委任證，喜歡打誰就打誰，香港現時好像「無王法」。

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