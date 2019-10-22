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醫護人員靜坐 抗議防暴警濫權

2019-10-22 列印
■多名醫護人員為被捕醫生聲援。
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　　至少八所公立醫院的醫護人員，昨午於各自的醫院靜坐，聲援早前被捕的將軍澳醫院醫生及抗議防暴警濫權進入醫院範圍等。其中在沙田威爾斯親王醫院，就有約兩百名醫護人員，部份戴上口罩於大堂聚集，他們舉起標語，不時高喊「光復香港，時代革命」等口號，又合唱反修例歌，參加者舉起張開手掌的單手，代表五大訴求。

　　而在港島瑪麗醫院，有約百名醫護人員靜坐，抗議警察濫捕。至於葵涌瑪嘉烈醫院，則有三十多名醫護人員在正座地下舉標語靜坐。北區醫院約有二十名醫護人員手持標語，譴責警員威嚇醫護人員。

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