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「光頭警長」不滿林鄭與「勇武」對話

2019-10-22 列印
■被稱為「光頭警長」劉澤基在微博發文指，若「和暴徒深度對話」屬實，令人「不敢想像」。
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　　民政事務局局長劉江華前日於一個電台節目中透露，行政長官林鄭月娥曾與十多人，進行四小時深度對話，包括「勇武」及「抗爭」人士。事件惹起早前在葵涌舉起雷明登霰彈槍嚇退人群、被稱為「光頭警長」劉澤基的不滿。

　　他在微博發文指，若「和暴徒深度對話」屬實，令人「不敢想像」，又質問「這樣還是法治嗎？我日後怎樣執法？」，並指「真的是誰大誰惡誰正確？！公理何在？！」

　　不少內地網民紛紛留言，指「林鄭月娥是否想和中央對著幹？」「我支持香港警察全部罷工」等。

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