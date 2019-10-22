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財委會選副主席罵戰 陳健波收回言論拒致歉

2019-10-22 列印
　　立法會財務委員會昨天選副主席，變罵戰收場。

　　事緣候選人之一的郭家麒闡釋政綱時，批評主席陳健波過去處理撥款申請時，往往協助政府快速通過撥款，形容做法是「皇帝唔急太監急」。

　　陳健波質疑：「有乜理由話人太監？」他指有關說法帶有侮辱成份，批評郭家麒乞人憎。該番言論引起民主派立法會議員不滿及起哄，要求陳健波收回言論及道歉。

　　陳健波收回言論，但指香港已被民主派「搞亂晒」，強調不會向惡勢力低頭。

　　該委員會副主席一職，共有二十五人競逐，包括二十四名泛民議員，和建制派陳振英，昨天仍未選出副主席，周五再選。

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