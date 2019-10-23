港府今晨聲明:台無權跨境執法 台檢警擬來港帶陳同佳投案

涉嫌在台北殺死女友後潛逃返港的陳同佳，今早洗黑錢案刑滿出獄，他早前稱自願往台灣投案，遭台方拒絕。事件有新進展，台灣陸委會昨天表示，為實現司法正義，致函港府，將派檢警赴港押解陳同佳返台，並要求港府提供陳的認罪書、庭訊口供。港府今晨零時二十五分發聲明，台灣執法當局在港無執法權，指台灣無權派員來港押解疑犯，否則等於跨境執法，完全不能接受。



陸委會副主任兼發言人邱垂正昨天召開記者會，對港府無意受理案件及無正面回應建立台港司法互助機制的建議，感到遺憾。他表示，為實現司法正義，務實處理案件，台方致函港府指，將派檢警赴港押解陳同佳返台，又強調「香港不審，我們來審」。就押解時間，台方將乎港府回應及做法。



陸委會促提供認罪書及口供



邱垂正希望，港府依先前公開承諾提供合法協助，向台方提供認罪書、庭訊口供等在港卷證資訊。由於案中疑犯涉及重罪，為免陳同佳逃亡滅證之虞，陸委會希望港方協助台方人員在港確認犯嫌身份並帶回台灣。他強調，台灣政府自殺人案發生以來，立場一貫希望就是伸張公義，早日還給被害家屬公道，故期望港府就台方檢警赴港將犯嫌暨事證帶回一事，能盡速正面回應，並提供相關協助，讓本案能夠圓滿解決。



被問到為何不接受陳同佳自願赴台投案，並由港府協助提交證據。陸委會回應，港府沒有說明以甚麼方式將陳同佳連同證據帶到台灣。



港府今晨發表聲明，對於台灣政表示希望派員來港押解疑犯到台灣，特區政府認為做法等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。聲明重申，台灣執法當局在香港無執法權。



律政司：不能任意拘留釋囚



律政司回應稱，香港一直沿用普通法，在刑事司法管轄權方面奉行「屬地原則」，一般只會在全部或部份犯罪行為發生在香港境內，才會有司法管轄權。根據證據，律政司無足夠證據就洗黑錢以外的罪行，向陳同佳在香港法院提出刑事檢控。而基於「一罪不能兩審」的法律原則，若疑犯在香港被判無罪，他在另一個司法管轄區未必能夠就同一犯罪行為再被起訴，最終可能不需負上相關的法律責任，亦不符合秉行公義的原則。



律政司重申，港府並沒有法律依據可以將釋囚任意拘留，同時，台方斷然拒絕犯案者自首，是罔顧公義及極不負責任的做法，亦有違法治的精神。