﻿港府20億支援受創行業 ﻿﻿的士小巴獲燃料補貼﻿

反修例示威持續四個多月，重創零售、餐飲、運輸、旅遊業等行業。港府昨天推出第三輪支援企業紓困措施，為運輸業界商用車提供為期六個月的燃料補貼，每入一公升石油氣，將獲補貼一元；同時豁免運輸業商用船隻檢驗費。有的士業界回應指，新措施下平均每更車節省二十、三十元，只屬杯水車薪。



財政司司長陳茂波指出，港府將為的士及紅色小巴提供每公升液化石油氣一元的補貼，料共六萬一千名的士及紅色小巴司機、一百八十間公共營辦商，以及十三萬名商用車主受惠，涉開支十三億六千五百萬元。



政府亦將發還每輛柴油公共小巴三分之一的實際柴油支出；發還五間專營巴士公司及二十二條專營和持牌渡輪服務三分之一的實際燃料支出；發還香港電車有限公司三分之一的實際電費支出；以及為每輛持牌非專營巴士及貨車提供五千元的一次性非實報實銷補貼，以上措施均為期六個月。政府又會寬免今年度商用船隻檢驗費補貼，料六千三百艘商用船隻受惠，涉開支一千六百五十萬元。政府計劃在二○二○年年初就計劃的細節諮詢立法會交通事務委員會，以及按既定機制申請撥款批准。



的士業界：僅杯水車薪



汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，的士業界平均每更車入二、三十公升油，即約有二、三十元補貼，但現時業內每日損失約二、三百元收入，形容措施只屬杯水車薪，並來得太遲。他希望政府可放寬路面禁區時間至「朝七晚十二」，令司機可以更放心在示威期間上落客，以及放寬的士到港珠澳大橋人工島，以增加客源。



另外，有報道指政府將補貼市民買機票費用，每人一百二十元，相當於豁免現行離境稅費用，並給予每位合資格訪港旅客一百元酒店補貼。商務及經濟發展局局長邱騰華未有正面回應有關補貼，指政府仍在與旅遊業界商討。



