地政署康文署出租產業減租一半

新一輪共涉及約二十億元的「撐企業、保就業」措施中，政府將轄下產業五成租金的減免範圍，擴大至地政總署及康文署轄下的公眾停車場、超級市場、商店，康文署轄下的小食亭及餐廳，以及短期租約的倉庫等，租金減免六個月，由本月一日起生效，涉及六億元。財政司司長陳茂波表示，政府推出多輪紓困措施後，出現財政赤字的機會或會增加，但強調政府財政實力穩健。他提醒，本地經濟正步入技術性衰退，打工仔和企業要小心應對，又呼籲更多業主和發展商積極考慮推出租金減免的措施幫助租客。



陳茂波指出，政府將向地政總署及政府產業署轄下公眾收費停車場租戶；政府產業署出租超級市場、超級商店、購物商場和自動售賣機位；康文署轄下公眾收費停車場、餐飲和零售場所營運者；地政總署轄下大部分更改地契條款作社區及商業用途的短期和臨時豁免書持有人；康文署轄下文娛中心設施的租用者，提供百分之五十的租金寬減，為期六個月，生效日期追溯至今年十月一日。



