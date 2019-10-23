責示威者截查消防車阻救援 ﻿消防處澄清：﻿﻿無運載警員﻿

消防處副消防總長鄭瑞安昨日在電台節目上表示，澄清絕無用消防車輛運載警員。他稱，本周日的九龍區示威中，首次有示威者截查處方車輛，檢查是否載有警員，阻礙約十分鐘，嚴重影響消護工作。另外，警方表示，周日西九龍大批市民參與未經批准的集結衝突中，警員在尖沙咀、太子、旺角、油麻地、佐敦及深水埗一帶，共拘捕三十二男十一女。



鄭瑞安強調，消防處從沒有載過警員作掩護進行拘捕行動，警方亦未有要求消防處開路，處方將會就同類事件草擬指引。他又稱，留意到網上有人散佈謠言，鼓吹不要讓路給消防車和救護車，批評言論虛構及不負責任，會為救護工作帶來嚴重影響。



消防處副消防總長陳慶勇前日在記者會上指，去年消防處每日平均處理九十宗火警，本周日的縱火堵路嚴重影響消防處緊急服務和資源調配，其中九龍區只有約四成出勤達到承諾目標六分鐘內到場。



警方表示，本周日西九龍大批市民參與未經批准的集結衝突中，警員在尖沙咀、太子、旺角、油麻地、佐敦及深水埗一帶，共拘捕三十二男十一女，年齡介乎十五至六十七歲，涉嫌違反《禁止蒙面規例》、非法集結、襲警、縱火、在公眾地方行為不檢、藏有攻擊性武器、管有違禁武器及違反《1995年飛航（香港）令》。



堵路嚴重 九龍出勤僅四成達標



警員本周日在旺角清場期間，發現一名二十二歲姓鄺本地男子在旺角道及彌敦道交界，懷疑以汽油彈扔向一輛上址的警車，該名男子已被暫控一項「縱火」罪。另外，人員在塘尾道截停一名二十歲姓謝男子，其間他以一枝懷疑鐵棍襲擊一名警員，人員遂將他制服，並在他身上檢獲兩塊磚頭，該名男子已被暫控各一項「藏有攻擊性武器」罪及「襲警」罪。案件將昨午在九龍城裁判法院提堂。案件交由西九龍總區重案組跟進，其餘被捕人士現正被扣留調查。







