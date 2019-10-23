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涉襲警搶警槍 紮鐵工還柙

2019-10-23 列印
涉襲警搶警槍 紮鐵工還柙
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　　三十歲紮鐵男工，於十月十三日旺角警民衝突期間，涉嫌於一名示威者向警員起飛腳後，上前襲擊警員及意圖搶警槍。他早前被控一項意圖搶劫而襲擊罪，於九龍城法院被裁判官拒絕其保釋。被告昨向高等法院提出保釋申請，法官聽畢控辯雙方陳辭，認為就被告的證供指控性強，駁回其保釋申請，被告續須還柙看管。

　　該案件原本在本月十五日，於九龍城裁判法院開審，被告暫毋須答辯，不准保釋，法官將案件押後至十二月二十三日再訊。案情透露，他於今年十月十三日，在旺角彌敦道625號雅蘭中心外襲擊警務人員W，意圖搶劫W。

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