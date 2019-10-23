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美股中段升77點

2019-10-23 列印
　　美國周二股市中段向好，杜指報二六九○五點，升七十七點；納指則報八一五三點，跌九點。滙控美國預託證券價格見六十點七五港元，跌零點一五港元；騰訊則見三百二十六點六四港元，跌四點三六港元。

  紐約期金報每盎司一千四百八十七點一美元，跌一美元；紐約期油則報每桶，五十四點一五美元，升零點八四美元。
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