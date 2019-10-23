王毅轟港示威者受外國勢力煽動

中國國務委員兼外交部長王毅昨日在法國巴黎時批評本港示威者襲擊警員及途人，癱瘓香港交通。他又譴責這些暴力行為是不可接受。他認為，示威者受外國勢力煽動，企圖抹殺一國兩制落實以來所取得的進展，有關行動永遠不會成功。



王毅表示，現時在香港發生的絕非和平示威，是顯而易見的暴力，這是世界上任何國家都不能接受的行為。他指出，外國勢力在香港煽動街頭暴力，目的是破壞香港穩定，而部份西方傳媒將香港的暴力，描繪成為民主及和平，完全無視現實。他相信，特區政府可以重新建立社會秩序，他強調，北京支持港府繼續落實一國兩制。



