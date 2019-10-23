﻿申訴專員調查發現﻿ ﻿當局無虐兒通報機制﻿

虐兒個案有上升趨勢，惟政府相關通報機構仍有不足。申訴專員公署主動調查有關辨識及通報懷疑虐兒個案的機制後，發現並無設立任何機制或行政措施，規定與兒童有直接接觸的專業人士，在懷疑或知悉虐兒事件後，必須向社署及警方等舉報。此外，署方又發現，環境局及環保署就電動私家車配套設施的規劃及安排，有七個不足之處。



申訴專員趙慧賢表示，當局現在並無規定與兒童有直接接觸的專業人士，例如老師、社工、醫生、護士等，在懷疑或知悉虐兒事件後，必須向社署或香港警務處等相關負責單位舉報，她建議，政府應探討強制舉報懷疑虐兒個案的可行性，而教育局亦應在行政手冊中，加入如何識別虐兒個案資料，以及處理懷疑虐兒個案的程序。



電動車配套不足



她指出，現時所有資助中、小學，都有處理懷疑虐兒個案的程序，惟幼稚園卻沒有。由於很多虐兒個案都涉及幼兒，她建議該局在《幼稚園行政手冊》中，加入識別虐兒個案資料，幫助幼稚園盡早識別懷疑虐兒個案。此外，社署的虐兒個案程序指引，與教育局相關通告的指引，在字眼上有分別，差別雖然不大，但學校不少人對此產生疑問。因此，建議當局理順指引及通告部份字眼，令意思更加明確及一致。教育局發言人回應謂，強制舉報具爭議性，牽涉持份者多，須由各界深入討論，會就各種保護兒童的方案，與社署保持溝通與合作。



至於電動車配套不足的地方，包括︰未有清晰向公眾說明電動車政策的轉變、充電設施數目不足、低估充電設施需求、未有掌握其他非政府公眾停車場充電設施的使用數據、公眾停車場充電泊車位管理不善、未制訂明確的充電收費政策，及缺乏其他長遠配套措施。



