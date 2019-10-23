火鍋店太子爺誤殺罪成囚五年

四川火鍋店太子爺前年國慶早上在尖沙嘴某間酒吧，偕同四名男子在舞池與一名三十一歲越南漢口角，混亂期間，越南漢頭部被酒樽重創及襲擊，送院不治。



被捕的太子火鍋店太子爺早前承認一項誤殺罪，高院法官金貝理昨判刑時指出，雖然以酒瓶襲擊向死者頭部的「兇手」，不是被告，但被告依從「兇手」指示，向死者拳打腳踢，判監五年。



法官金貝理判刑時指出，雖然現年二十一歲的被告梁灝文，犯案時沒有預謀，亦沒有使用任何兇器，又不知道誰發起此場爭鬥襲擊，而使用威士忌玻璃酒瓶襲擊死者阮文俊頭部兩次的「兇手」仍然在逃，惟被告跟從「兇手」指示，與其他同黨向死者拳打腳踢，被告亦承認自己曾充份參與此場集體毆鬥事件，誤殺罪量刑起點為監禁七年，考慮被告認罪，酌量扣減至五年。



