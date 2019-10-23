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﻿中大改良檢測法﻿﻿篩查早產妊娠毒血症﻿

2019-10-23 列印
﻿中大改良檢測法﻿﻿篩查早產妊娠毒血症﻿
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　　中大醫學院婦產科學系最近與英國胎兒醫學基金會合作，成功開發一種篩查早產妊娠毒血症的方法，名為「FMF三重檢測」，有效識別約七成半早產妊娠毒血症患者，成功率較以往的方法，高出近一倍，新的檢測方法年底會在沙田威爾斯醫院推出，為已登記孕婦收費檢測。

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