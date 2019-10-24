管浩鳴：不想他成政治籌碼 陳同佳今不赴台自首

涉嫌在台北殺死女友後潛逃返港的陳同佳，所犯的洗黑錢案刑滿，昨早出獄，他向死者潘曉穎家人以及港人作九十度鞠躬道歉，稱自願為所犯下的錯自首，赴台受審，但事件觸發香港與台灣爭拗。說服他赴台自首的牧師管浩鳴表示，必須確保陳同佳在台灣獲得公平審訊，不想他成政治籌碼，陳同佳今天將不會赴台。陸委會昨晚發聲明，已建立刑事警察局的單一窗口，如果陳確定來台面對司法，可直接與窗口聯絡，安排有關事宜。



陳同佳完成洗黑錢案二十九個月刑期後，昨早九時離開西貢壁屋懲教所，他身材比去年被捕時瘦削，神情嚴肅，在聖公會教省秘書長管浩鳴的陪同下會見傳媒。



陳同佳首先向受害人潘曉穎的家人鞠躬道歉：「我明白因為我自己，作出無可挽救的錯事，為他們（潘曉穎家人）帶來很大的傷痛及痛苦。」他表示，內心一直受責備、受譴責，願意為自己的衝動，為自己犯下的錯事自首，返到台灣服刑、受審，希望潘曉穎的家人能夠稍稍放下及釋懷，以及令她能夠安息。



冀曉穎家人釋懷



他又感謝父母，「就算我犯下一個彌天大錯，都一直給予支持關懷我，對我不離不棄。我不敢說可以報答及回報他們，但是我會記着他們對我的支持及養育之恩。」對於社會及港人，陳同佳表示：「我只能說對不起，希望各位原諒，希望各位給我機會重新做人，給我機會回報社會。」



他未有回答有關「被自首」、成為台港政治籌碼等問題，只是再度鞠躬道歉。其後，陳同佳與管浩鳴乘坐私家車離開，在交通警及政府車輛尾隨下，抵達何文田私人屋苑京士柏山。約二十分鐘後，管浩鳴獨自離開。



多間台灣傳媒報道，長榮航空昨早由香港往台灣桃園機場的航班訂位記錄上，兩度出現「陳同佳」的名字。長榮航空回應稱，依照規定，不能洩漏旅客資料。



管浩鳴稱，台灣當局每日的說法都不同，令他很擔心，希望台灣當局不要唬嚇陳同佳，亦希望大家「睇定幾日」，再了解情況。他又重申，最重要確保陳在台灣獲公平審訊，不希望他成政治籌碼。至昨晚，管稱，陳同佳今天都不會赴台。



台刑警局成立專案窗口



陸委會昨晚發出聲明，由於港府仍無法掌握陳嫌何時要赴台，為有利於處理、降低不確定性，已建立刑事警察局的單一窗口，正式通知港府，並請港府轉知陳，如果他確定要來台面對司法，可直接與窗口聯絡，安排有關事宜。



台灣東森新聞報道，台灣移民署昨早解除對陳同佳和管浩鳴的註記管制，意味如果兩人到台灣，可順利購買機票和申請簽證。內政部長徐國勇強調，沒有限制陳同佳入境，指陳不是觀光客及商務客，不能申請電子簽證及落地簽證，一定要到櫃位申請簽證，質疑解讀台灣當局拒絕陳同佳入境的人，是被港府利用。