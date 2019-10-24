涂謹申：機上可交接疑犯

台灣政府處理陳同佳赴台自首意願，反反覆覆，再三向港府提出司法互助。民主黨立法會議員涂謹申昨天建議，香港可以透過「面見證人計劃」，消除台方認為陳同佳「被自首」的疑慮。他指，若陳同佳願意，可以在香港警方陪同下會見來港的台方警察，台方此時可詳細詢問陳的自首動機及投案原因，並確認陳的身份。在陳同佳得台方信納其真正意願後，台港雙方可以約時間到機場，與陳同佳搭乘同一航班，待航機飛至台灣空域時，台警可以按情況押解。他補充，此做法二十多年來多次採用，曾使用的外國執法機關包括美國FBI、英、印尼、菲律賓、泰及法等執法機關。



湯家驊：不適用於台灣



另外，身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊表明，本港移交疑犯法例並不適用於台灣，即香港無權將疑犯押送至台灣，台灣亦無權到港跨境執法，他批評台方拒絕陳同佳自首是不了解法律。他建議，在機管局安排下，台方執法人員抵港落機後，在轉機層等候，在不入境情況下由陳同佳自行過境，再由台方人員帶他回台。