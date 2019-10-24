﻿指斥台灣阻陳同佳自首﻿﻿李家超：不接受派員押解﻿

陳同佳涉殺女友後從台灣潛逃回港，台方提出派員到港押解他返台。保安局局長李家超昨天批評台灣的要求，極度不尊重特區政府的司法管轄權，完全不能接受。他指，陳同佳因洗黑錢罪服刑獲釋後，已是一個自由人，可選擇任何人陪他赴台自首，斥台方因政治考量去諸多阻撓。



李家超昨出席立法會會議前表示，陳同佳出獄後再次表示願意去台灣自首，這本是很直截了當可以處理的事，但台方因為政治考量諸多阻撓，還將責任圖謀推卸給特區政府，大家有目共睹。他稱，若陳同佳案不能夠秉承公義，台灣政府要負上全部責任。



李家超續說，台方提出要派員來港押解陳同佳，是極度不尊重特區政府的司法管轄權，完全不能接受。他指，陳同佳現在已是一個自由的人，可選擇任何人陪同他赴台自首，特區政府無權向他採取任何強制性措施。



李稱，任何司法管轄區在香港都沒有執法權，台方應用一個積極的態度去令陳同佳可以赴台自首，而不是設了不同的關卡、不同的改動，這種似乎是節外生枝的方法。他表示，據他所知，台方沒有執法人員在香港，若他知道，會認清楚對方以甚麼身份在港。



律政司司長鄭若驊重申，香港司法制度的刑事司法管轄權是按「屬地原則」去進行，律政司考慮證據、法律、《檢控守則》，以及達致合理定罪的機會，去決定是否檢控某一個人時。她解釋，若律政司決定不檢控該人時，香港法院自然沒有司法管轄權，故沒有所謂放棄應有管轄權的說法，而陳同佳案犯罪的地方是台灣，證據亦大部份在台灣，故台灣有刑事司法管轄權。



鄭若驊強調，陳同佳有自主權去決定帶哪些證據赴台，若有甚麼證據台方要求而香港可以在法律上能夠做到，她相信港府會盡量配合。



