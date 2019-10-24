蔡英文評陳同佳案 「只有逮捕，沒有自首」

台灣的總統蔡英文昨再度回應陳同佳案，指既然港府不願意行使司法管轄權，就由台灣來處理。她強調，對於陳同佳，台方做法「只有逮捕，沒有自首」，又稱會持續要求港府提供司法協助，尤其是提供相關事證。前總統馬英九則批評，蔡英文政府在接收陳同佳的問題上突然轉軚，指台港雙方應不在對方境內行使公權力前提相互合作。



蔡英文在金門表示，陳同佳案中受害者和加害者都是香港公民，既然港府不願意行使司法管轄權、不願意替香港人伸張正義，那就由台灣來處理。她指出，陳同佳正被台灣通緝，沒有所謂自由行背包客的問題，「只有逮捕，沒有自首」。蔡英文又稱，現在做的每一件事都是在伸張正義，會持續要求港府提供司法協助，尤其是提供相關事證，呼籲港府不要迴避。



馬英九指出，蔡英文政府同意陳投案是正確決定，但台港雙方應不在對方境內行使公權力前提相互合作，「我們也不會容許其他國家的警察到台灣來押解」。



